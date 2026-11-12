De Bruyne e De Ketelaere lanciano il Belgio in Turchia: secondo posto in Nations League

12/11/2026 | 19:53:13

Il giovedì di Nations League si è aperto con l’importante vittoria in trasferta del Belgio di Mark van Bommel sul campo della Turchia, alla prima senza Vincenzo Montella. Dopo il vantaggio iniziale del madrileno Arda Guler, si è abbattuto un uno due micidiale del Belgio che, grazie alle reti di De Bruyne e De Ketelaere, ha ribaltato il risultato. La classifica, dunque, con la vittoria degli uomini di van Bommel cambia così: la Francia rimane al comando a quota 10, segue il Belgio a 9, poi l’Italia a 7 e, ormai eliminata, la Turchia a 0. Gli Azzurri hanno la possibilità di qualificarsi anche con 4 punti, in vista dello scontro diretto di Bruxelles in programma domenica sera.

Alla perla su punizione di Arda Guler, con un mancino dal limite dell’area insaccatosi nell’angolino alto, imprendibile per Lammens, simile al gol segnato nella semifinale di Champions League da Messi contro il Liverpool, ha risposto pochi minuti dopo Kevin De Bruyne. Il trequartista del Napoli ha depositato in rete e di prima intenzione un pallone recapitatogli da Jeremy Doku, trovando la quarantesima rete della sua carriera in Nazionale. Poco dopo è arrivato anche il gol del sorpasso, firmato da un altro “italiano”. In una mischia in area, con un tiro del rossonero Diego Moreira, la palla è arrivata sui piedi di De Ketelaere che, nella posizione di punta centrale e con il più semplice dei tap-in, ha firmato il vantaggio dei Diavoli Rossi.

Foto: Instagram Belgio