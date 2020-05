De Bruyne: “Due anni senza Champions sarebbero troppi, potrei andare via”

Intervistato dal quotidiano belga HLN, Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, è tornato a parlare della condanna UEFA: “Due anni senza Champions sarebbero molto lunghi. Il club ci ha detto che farà appello e che è quasi sicuro al 100% che ha ragione. Ecco perché sto aspettando di vedere cosa accadrà. Mi fido della mia squadra. Due anni (senza calcio europeo) sarebbero molto lunghi. Nel caso di un anno potrei pensarci. Non lascerò che la mia decisione dipenda da ciò che farà Pep. Naturalmente, ho già lavorato con altri allenatori e quando Pep se ne andrà, dovrò continuare a lavorare con qualcun altro. Trasferirmi in un altro club? Negli ultimi anni, e anche prima, ci sono state molte squadre che hanno cercato. Ma ad essere sincero, sono molto contento al City. Gioco per una delle migliori squadre del mondo, gioco in Inghilterra, nel campionato più competitivo, e questo mi piace, è ancora una sfida essere il migliore e ne ho bisogno anche io.”

