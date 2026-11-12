De Bruyne-De Ketelaere: gol “italiani” per il Belgio. Ribaltata la Turchia: 2-1 all’intervallo

12/11/2026 | 18:48:01

Primo tempo ad altissimo ritmo in Turchia-Belgio, sfida di Nations League. Alla perla su punizione di Arda Guler, con un mancino dal limite dell’area insaccatosi nell’angolino alto, imprendibile per Lammens, ha risposto pochi minuti dopo Kevin De Bruyne. Il trequartista del Napoli ha depositato in rete e di prima intenzione un pallone recapitatogli da Jeremy Doku, trovando la quarantesima rete della sua carriera in Nazionale. Poco dopo è arrivato anche il gol del sorpasso, firmato da un altro “italiano”. In una mischia in area, con un tiro del rossonero Diego Moreira, la palla è arrivata sui piedi di De Ketelaere che, nella posizione di punta centrale e con il più semplice dei tap-in, ha firmato il vantaggio dei Diavoli Rossi.

Foto: Instagram De Bruyne