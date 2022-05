De Bruyne dà il benvenuto ad Haaland: il belga esulta come il centravanti

È un vero e proprio show quello che Kevin De Bruyne sta donando agli appassionati nel match in corso tra il suo Manchester City e il Wolverhampton. Il belga ha messo a segno un’incredibile tripletta e, in una delle esultanze, ha imitato il celebre modo di festeggiare un gol di Erling Haaland, annunciato ieri dai Citizens. Una connection, come dicono da quelle parti, destinata a fare sfracelli.

Foto: Instagram Manchester City