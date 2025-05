De Bruyne: “Contro l’Inter non abbiamo fatto una grande partita, ma meritavamo quella Champions”

25/05/2025 | 11:17:28

Intervistato dai canali ufficiali del Manchester City, Kevin De Bruyne è tornato a parlare della Champions vinta nel 2022 contro l’Inter: “Il mio primo pensiero è stato: finalmente. Credo che abbiamo giocato tantissime grandi partite in Champions League e ci sono stati tanti momenti in cui ci siamo chiesti: ‘com’è possibile?’, uscendo per i gol in trasferta o subiti all’ultimo minuto. A essere onesti, penso che ce la siamo meritata. So che la partita contro l’Inter non è stata bellissima, ma se guardi tutte le altre partite, abbiamo giocato davvero, davvero bene”. Degli anni al City ha detto: “Sono felice di come è andata la mia vita qui. Ovviamente ci sono alti e bassi in questo periodo, ci sono successi, fallimenti, infortuni, e altro ancora. Ma bisogna accettare tutto questo e imparare anche dalle cose difficili, perché non si può pretendere che tutto vada sempre al 100%”.

Foto: Instagram City