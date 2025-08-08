De Bruyne: “Conte è uno diretto e chiede molto. Non ho fretta di imparare”

08/08/2025 | 15:30:55

Nel corso dell’intervista concessa a DAZN, De Bruyne ha parlato anche del rapporto con Conte: “Penso sia molto diretto, chiede tanto ai suoi giocatori, allena in un modo diverso rispetto a quello a cui ero abituato, qui c’è un’altra filosofia. Sto lavorando bene, ho fatto tutte le sedute di allenamento che sono molto stancanti, ma mi sento bene. L’allenatore sta amalgamando i suoi schemi con la squadra. Avrò tempo per imparare tutto, alla mia età ti puoi prendere più tempo per capire le cose. Nessuna fretta”.

FOTO: Instagram De Bruyne