De Bruyne: “Conte? Ci sono momenti in cui la pensiamo diversamente. Ma nessuna polemica”

09/10/2025 | 23:05:05

Kevin De Bruyne, stella del Napoli e della Nazionale del Belgio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Macedonia del Nord.

Il giocatore ha risposto alla domanda anche sul rapporto con Conte a Napoli: “Ci sono sempre momenti in cui la pensiamo diversamente. Ma non c’è stata alcuna polemica. Si è parlato molto di più di quanto non ci fosse in realtà. Il mio nome attira molta attenzione. Non c’è stato niente di sbagliato. Sto bene, sto giocando molto e mi sento bene. E siamo anche in testa in Serie A”.

Foto: Instagram De Bruyne