De Bruyne: “Con Conte nessun problema. Hojlund? Mi trovo bene, ha caratteristiche simili a Haaland”

01/10/2025 | 23:40:07

Kevin De Bruyne, stella del Napoli, ha parlato a Sky dopo il successo sullo Sporting Lisbona.

Queste le sue parole: “Abbiamo giocato una bella partita, lo Sporting è una squadra molto forte a livello fisico e tecnico. C’è stato quel rigore che è stato un errore un po’ stupido ma poi abbiamo attaccato facendo un bel gol, credo che la vittoria sia meritata”.

Il secondo assist è tipico del tuo repertorio? “Stavo cercando di entrare in quello spazio, aspettavo il momento per servire Hojlund al momento giusto e poi lui ha fatto il resto”.

Hojlund sta crescendo nel modo migliore? “Penso che Rasmus abbia tanta qualità, penso sia abbastanza simile a Haaland come tipologia di giocatore, entrambi sono mancini e amano attaccare lo spazio. Per lui è stata una grande serata e ci aiuterà a fare tanti altri gol”.

C’è la possibilità di giocare con McTominay più dietro?

“Credo che questa decisione spetti all’allenatore, in questo momento sto giocando in un modo un po’ diverso rispetto all’ultimo periodo al City però penso che possiamo scambiarci le posizioni, a volte è un po’ difficile perché non giochiamo con una vera ala sinistra e non è facile trovare la profondità ma stiamo migliorando e tutti troveranno la loro posizione”.

Tutto a posto con Antonio Conte? “Non c’è stato mai nessun problema. Io sono un vincente e voglio fare la differenza in campo, ma non ho mai avuto un problema con lui”.

Foto: sito Napoli