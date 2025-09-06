De Bruyne: “Calcio italiano più lento e tattico rispetto alla Premier, con Conte è tutto diverso”

06/09/2025 | 20:10:51

Kevin De Bruyne ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Belgio, soffermandosi sull’avventura al Napoli: “Ho giocato solo due partite in Serie A. È diverso con Conte come allenatore rispetto agli anni con Pep Guardiola. La mia prima impressione è che in Italia sia più tattico e le cose si muovano un po’ più lentamente. Ma è pur sempre calcio. Prima del Manchester City giocavo con altri moduli. Presto giocheremo contro il City a Manchester con il Napoli. Sarà strano. Il City è il mio club e questo non cambierà”.

foto instagram de bruyne