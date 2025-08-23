De Bruyne: “Bellissimo iniziare così. Sono io che dovrò adattarmi”

23/08/2025 | 21:07:11

Kevin De Bruyne ha commentato a DAZN il suo esordio in campionato: “Il gol? Bello iniziare in questo modo, ho calciato in una zona di pericolo e nessuno l’ha toccata, è stato assolutamente bello. In Italia è molto diverso il modo di lavorare, ma sono io che devo adattarmi. Oggi potevamo fare anche meglio, dobbiamo continuare a lavorare per replicare quanto accaduto lo scorso anno. Parlo poco l’italiano, ma lo comprendo”.

Foto: Instagram De Bruyne