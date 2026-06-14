De Bruyne: “Allegri al Napoli? Ora penso solo al Mondiale”

14/06/2026 | 11:06:40

Kevin De Bruyne ha parlato alla FIFA in vista del primo match del girone contro l’amico Salah: “Credo di trovarmi in un momento della mia carriera in cui forse riesco a godermi di più la nazionale. Quello che ho visto in queste prime settimane è positivo. Sarà bello vedere di nuovo Momo Salah, lo conosco molto bene. Ho giocato contro di lui per dieci anni. È davvero un bravo ragazzo e sarà bello affrontarlo e competere nuovamente come ai vecchi tempi”. Ha poi raccontato di quello che a imparato a Napoli, in una stagione segnata dagli infortuni: “Penso di aver trovato uno stile di gioco molto diverso in Italia da quello a cui ero abituato in Inghilterra. Nonostante sia stato mesi fuori, ho comunque imparato alcune cose, come difendere in maniera profonda”. Sul compagno di club e Nazionale, Lukaku: “Penso che Romelu abbia aumentato il suo livello. Ovviamente, ho parlato con lui anche prima della Coppa del Mondo e sapeva di doversi allenare al massimo per essere il più vicino possibile al suo livello di forma”. Mentre la panchina del Napoli è ancora orfana, l’ex Citizens non si è voluto sbilanciare sulle voci che vedono Allegri come nuovo mister: “Non ci penso per il momento, faccio di tutto per essere pronto qui e per il Mondiale”.

Foto: Instagram De Bruyne