De Bruyne: “Al Sud Italia tutti tifano Napoli. Possiamo crescere ancora molto”

05/09/2025 | 11:01:30

Dopo la vittoria per 0-6, Kevin De Bruyne ha parlato ai microfoni di Sporza.be non solo della nazionale, ma anche del suo inizio di stagione al Napoli: “Abbiamo trovato delle buone soluzioni nel primo tempo, ma il passaggio finale è stato più difficile. Dopo l’intervallo, abbiamo trovato soluzioni migliori.” Sulla fascia di capitano consegnata dal tecnico Rudi Garcia a Youri Tielemans: “Ha parlato con me e Romelu Lukaku all’inizio di questa settimana e ci ha comunicato la sua decisione, va bene. Non c’è stata alcuna votazione”. Focus sul Napoli e sull’approccio al calcio italiano: “È stata una preparazione dura, ma ho dato tutto. Mi sento in forma. Ho ancora alcune cose da sistemare, in primis il trasloco, ma va tutto bene. Ho anche iniziato bene il campionato. In Inghilterra forse ti senti un pò solo. Nel sud Italia tutti tifano Napoli, il che è fantastico. È una grande squadra che può ancora crescere molto. Spero che ne possa nascere qualcosa di buono.”

foto instagram de bruyne

