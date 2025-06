De Bruyne al Napoli: documentazione completata. E sulle visite…

10/06/2025 | 20:11:20

Kevin De Bruyne al Napoli: mai ci sono stati dubbi, a maggior ragione non ce ne sono in queste ore. La documentazione è stata completata, adesso siamo alla fase burocratica conclusiva. Le visite sono state impostate per la giornata di giovedì, nelle prossime ore questo giorno verrà confermato, al massimo ci sarà un leggero slittamento. Dettagli su un’operazione mai a rischio dal 7 maggio quando vi abbiamo svelato la durata del contratto (due anni più opzione) e soprattutto la visita della signora De Bruyne a Napoli a conferma di una scelta che era stata impostata. E che vede (non da oggi) lo striscione d’arrivo.

Foto: Instagram City