De Bruyne al Napoli: countdown. Si cerca la data utile per le visite

29/05/2025 | 17:47:08

Una lunga volata dal 7 maggio quando avevamo svelato che il Napoli per Kevin De Bruyne sarebbe andato fino in fondo, al netto di qualsiasi dubbio e perplessità. Adesso i contratti stanno per essere completati, il Napoli avrebbe voluto e vorrebbe procedere con le visite entro lunedì, magari prima perché subito dopo il centrocampista belga sarà impegnato in Nations League con la sua Nazionale. Si cercano quindi gli incastri giusti, dopo aver raggiunto tutti gli accordi per una strepitosa operazione a parametro zero.

Foto: Instagram City