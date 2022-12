De Bruyne: “Abbiamo giocato un Mondiale pessimo. Ora però ci sarà un nuovo CT, è un nuovo inizio”

Kevin De Bruyne, stella del Manchester City e del Belgio, ha parlato a Play Sports, soffermandosi sul Mondiale pessimo del Belgio e del futuro.

Queste le sue parole: “I Mondiali non sono andati per niente bene, dobbiamo accettarlo e sperare di fare meglio la prossima volta. Abbiamo giocato bene solo nel secondo tempo con la Croazia, le altre partite non sono andate bene. In generale, gli ultimi due anni non sono stati proprio fantastici. Da un po’ di tempo non giochiamo un buon calcio e non abbiamo vinto molte partite. Ora è un nuovo inizio, l’allenatore si è dimesso e cambierà tutto. Resta da vedere chi arriverà e i cambiamenti che vorrà apportare.”

Foto: twitter FIFA World Cup