De Boer sull’Inter: “Sarebbe andata bene se fossero stati più pazienti”

L’ex allenatore dell‘Inter, Frank De Boer, ha parlato ai microfoni del De Telegraaf a proposito della sua esperienza sulla panchina neroazzurra: “All’Inter un agente del giocatore è venuto da me una volta e mi ha detto: ‘Se avessi saputo che non avresti fatto giocare il mio calciatore, non ti avrei dato il permesso di farti diventare allenatore’. Questo fa capire fino a che punto si estende la loro influenza nel club. Penso che sia inconcepibile che non ci sia stata alcuna azione disciplinare nei suoi confronti. Sono sicuro che sarebbe andata bene all’Inter se fossero stati un po’ più pazienti. Sono ancora deluso per non essere stato in grado di dimostrare ciò che realmente avrei potuto fare”.

Foto: italianfootbaldaily