Denzel Dumfries è un esterno che sta facendo parlare benissimo di sè con l’Olanda a Euro2020. Il suo ct Frank De Boer ne ha parlato così in conferenza stampa: “Ho parlato con lui di come sta gestendo questo momento. Se lo è guadagnato da solo, deve cercare di assorbire ogni attimo. L’ho sentito parlare di recente in un’intervista e credo si sia espresso sull’argomento meravigliosamente”.