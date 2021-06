De Boer: “Possiamo vincere Euro 2020. Ma dobbiamo andare al massimo per riuscirci”

Frank De Boer, ct della nazionale olandese, ha parlato così in conferenza stampa da Budapest, alla vigilia della sfida di ottavi di finale di Euro 2020 contro la Repubblica Ceca: “Abbiamo le qualità per diventare campioni d’Europa, ma tutto deve andare nel verso giusto. Sanno benissimo cosa fare, aspettano dietro la linea della palla. Dobbiamo giocare al massimo per poter vincere”.

Sul tabellone

“Sono contento del tabellone perché in caso di passaggio del turno abbiamo cinque di riposo, poi tre giorni in caso di semifinale. Ma dipenderà tutto da noi e da come giocheremo”, ha concluso De Boer.