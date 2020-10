De Boer mastica amaro: «Superiori all’Italia, dovevamo vincere»

Frank De Boer mastica amaro. Nel match della sua Olanda contro l’Italia non ha raccolto quanto a suo avviso il campo avrebbe decretato. «Siamo stati superiori agli azzurri, per questo non possiamo dirci soddisfatti del pareggio perché volevamo vincere e andare in testa al girone. Però è una prestazione che ci da grande fiducia». Il tecnico degli orange, poi, lancia anche una stoccata al centrocampo dell’Italia. «Jorginho e Verratti sono fantastici, però non han fatto vedere molto. De Jong è stato fantastico, lui può forzare giocate come pochi in Europa».

Foto: italianfootbaldaily