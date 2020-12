De Boer: “L’Inter era un vespaio. Nessun allenatore avrebbe fatto bene quando c’ero io”

L’attuale CT dell’Olanda, Frank De Boer, ha parlato della sua breve esperienza in Italia, all’Inter, quando per pochi mesi nel 2016 guidò i nerazzurri.

L’olandese ha ammesso che in quel momento, per nessun allenatore sarebbe stato semplice allenare la compagine nerazzurra. Queste le sue parole rilasciate ad AD.nl: “L’Inter era un vespaio incredibile. Tanto che oserei dire che, all’epoca, quasi nessun allenatore sarebbe riuscito a far bene. Ciò si rivelò vero, perché dopo di me chiamarono altri tre allenatori. Ovviamente avrei dovuto fare le cose in modo diverso, ma l’intera dinamica intorno al club rese tutto molto difficile. Peccato, che sia finita così. Per portare avanti questo progetto serviva più tempo”.

Foto: Italianfootbal daily