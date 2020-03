De Boer: “Ho fatto il tampone, ma non ho ancora avuto il risultato”

Il numero di infettati da Coronavirus negli Stati Uniti sta aumentando rapidamente, come confermato anche da Frank De Boer, tecnico dell’Atlanta United, ai microfoni di VTBL: “Ho il raffreddore. Sono stato anche testato per il Coronavirus, ma non ho ancora ricevuto il risultato. Mi sento bene. In Georgia, il numero di infezioni non è troppo grave, ma anche qui il numero è in aumento. New York è lo stato con il maggior numero di infezioni e il maggior numero di morti. Il picco sarà più alto di quanto si pensasse. Il peggio deve ancora venire. Ai nostri giocatori è stato dato un programma per mantenersi in forma. Il club ha anche consegnato le biciclette a casa loro in modo che possano continuare a muoversi. Io li sento su Facetime per capire come stanno.”

Foto: Mirror