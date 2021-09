De Boer: “Esonero con l’Olanda? La vita va avanti, auguro a Van Gaal il meglio”

Frank De Boer non è più il commissario tecnico dell’Olanda. La decisione è stata presa dallo stesso tecnico olandese, ex Inter, che ha fallito l’obiettivo minimo fissato con la Federazione per lo scorso Europeo, ovvero i quarti di finale. L’allenatore intervistato da ad.nl, ha ammesso: “E’ finita e gli ho lasciato il posto. Ormai è passato abbastanza tempo quindi dobbiamo tornare alla vita di tutti i giorni. La vita va avanti. Van Gaal? Ho buoni rapporti con lui e ci ho parlato anche. Sono davvero contento che ora stia bene. Sappiamo tutti che è un allenatore di prim’ordine. Sono felice che sia il mio successore e gli auguro il meglio. Se lo fa, allora so che lo farà con tutto il cuore e l’anima, quindi gli auguro ogni successo”.

Foto: Twitter Olanda