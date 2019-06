De Boer: “De Ligt? Se andasse al Psg farebbe un grave errore”

Ronald De Boer, ex giocatore di Ajax e Barcellona, ha parlato del futuro di Matthijs De Ligt (qui le ultime sul difensore olandese) ai microfoni di Sport.es nel corso dell’evento Legends Golf Trophy: “Non credo che il Psg sia l’opzione migliore per lui. Se andasse a Parigi farebbe un grave errore. È una grande squadra, ma non è ancora al top e il suo stile di gioco non gli gioverebbe. City o Barcellona sarebbe il meglio per il loro stile di gioco”.

Foto: Twitter ufficiale Ajax