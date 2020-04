De Boer: “Avevo i sintomi del Coronavirus. Avrei preferito essere positivo così…”

Frank De Boer, ex allenatore dell’Inter e attualmente sulla panchina dell’Atlanta in MLS, ha rilasciato un’intervista al quotidiano olandese AD. Queste le sue parole: “Un membro dello staff si è sentito poco bene quando il Coronavirus era ancora appena agli inizi in America. Anche il nostro allenatore dei portieri Orlando Trustfull e un mio assistente non si sentivano bene. Ecco perché abbiamo deciso di fare il test. Ma io sono risultato negativo. Da un lato sono felice di essere risultato negativo, ma dall’altro penso che, avendo avuto quei sintomi, avrei preferito essere positivo al Coronavirus. Così ora sarei guarito e immune”, le sue parole.

Foto: Twitter ufficiale Inter