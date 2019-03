De Boer: “All’Inter gruppo marcio, non mi è stato permesso di mandare via…”

Frank De Boer torna a parlare dell’Inter. Il tecnico olandese, intervenuto ai microfoni di Algemeen Dagblad, ecco le sue dichiarazioni: “Inter? Volevo cambiare l’intera struttura e la cultura, perché il club non aveva vinto nulla per molto tempo. Mi sono completamente immerso in questo obiettivo, mentre io di solito sono uno che punta più a lavorare con i giocatori. Avevo a che fare con un gruppo marcio, ma non mi è stato permesso di mandare via alcuni giocatori. Forse su questo avrei dovuto premere un po’ di più. Forse ho sbagliato nel voler essere amico di tutti”.

Foto: Mirror