De Boer: “Allenare l’Olanda è stato un onore, ma non ho raggiunto gli obiettivi”

Frank De Boer non è più il commissario tecnico dell’Olanda. La decisione è stata presa dallo stesso tecnico olandese, ex Inter, che ha fallito l’obiettivo minimo fissato con la Federazione per questo Europeo, ovvero i quarti di finale: “In attesa della valutazione della Federazione ho deciso di non continuare come allenatore della nazionale. L’obiettivo non è stato raggiunto, questo è chiaro. Quando mi è stato proposto di diventare allenatore della nazionale nel 2020, ho pensato che fosse un onore e una sfida, ma ero anche consapevole della pressione che sarebbe venuta su di me da quel momento in poi. Quella pressione sta adesso aumentando e questa non è una situazione salutare per me, né per la squadra in vista del cammino verso la qualificazione ai Mondiali. Voglio ringraziare tutti, ovviamente i tifosi e i giocatori. I miei complimenti anche alla dirigenza”.

