De Biasi sulla panchina della Samp: “Da Genova non ho sentito nessuno”

Dopo la risoluzione consensuale con Eusebio Di Francesco, la Sampdoria è alla ricerca del profilo più giusto al quale consegnare le redini tecniche della propria prima squadra. La corsa sembra aperta a diversi nomi, tra i quali è stato fatto anche quello di Gianni De Biasi, ex ct della Nazionale albanese reduce dalla breve esperienza spagnola all’Alaves. Al Secolo XIX, l’allenatore ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al riguardo: “Da Genova non ho sentito nessuno. Ho letto di essere tra i papabili, ma so come vanno certe cose e prima di parlarne aspetto conferme. Domani (oggi, ndr) torno in Italia e vi saprò dire di più“.

Foto: twitter Alaves