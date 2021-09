DAZN si scusa e promette: “Tutti gli utenti saranno ricontattati per ricevere un indennizzo”

Tramite i canali ufficiali di DAZN sono arrivate le scuse ai tanti tifosi che hanno riscontrato problemi tecnici durante i primi tempi di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. Questo il messaggio dell’emittente:

“Abbiamo riscontrato un problema sull’app. Ci siamo arrivati per risolverlo e ci scusiamo con tutti voi per quanto accaduto. Tutti gli utenti impattati saranno ricontattati per ricevere un indennizzo”.

Foto: Twitter DAZN