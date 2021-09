DAZN, problemi tecnici durante Samp-Napoli e Torino-Lazio: “Qualcosa non ha funzionato”. Ira dei tifosi

Sono in corso in questi minuti Samp-Napoli e Torino-Lazio, gare valide per la quinta giornata di Serie A. Le partite, come di consueto, stanno andando in onda su DAZN, ma sembrano esserci alcuni problemi tecnici che stanno impedendo agli appassionati di godersi lo spettacolo.

“Qualcosa non ha funzionato. Siamo spiacenti, si è verificato un errore su DAZN”. Questo è il messaggio apparso sullo schermo di migliaia di tifosi, giustamente infuriati dal momento che non riescono ad usufruire a soddisfazione del prodotto acquistato in abbonamento.

Foto: Twitter DAZN