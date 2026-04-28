Davis: “Tornerò a breve, se non con il Torino spero nella partita successiva”
28/04/2026 | 23:23:16
L’Udinese aspetta Davis. L’attaccante inglese, reduce da un infortunio muscolare, porta buone notizie ai tifosi friulani: “Tornerò a breve, se non con il Torino spero alla prossima”, ha spiegato in un evento dedicato agli Udinese Club della Bassa Friulana. Una buona notizia per Runjaic, che dunque potrà contare sull’attaccante per il finale di stagione, con i friulani già ampiamente salvi ma che tenteranno di guadagnare altri punti in classifica.
foto sito udinese