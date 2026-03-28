Davis: “Sto cercando di ottenere il passaporto giamaicano, ma giocare per l’Inghilterra sarebbe incredibile”

28/03/2026 | 21:30:42

Intervistato da The Athletic, Keinan Davis ha parlato del suo momento con l’Udinese: “Sto cercando di ottenere il passaporto giamaicano. Tutta la mia famiglia da parte mia madre viene da lì, ci sono già stato. Durante la mia crescita è stata un’esperienza molto importante. Ho visto un paio di cose sui social su di me e sull’Inghilterra. È bello vedere la gente dire questo di te, perché non avresti mai pensato che il tuo nome sarebbe stato messo in una discussione di questo tipo, ma penso che l’attenzione sia sui calciatori della Premier League. Non ho mai visto la convocazione nella nazionale inglese come un obiettivo irraggiungibile. Non avendo giocato molto a livello di club, per infortuni o concorrenza, in primis mi sono però sempre focalizzato sulla mia situazione nelle varie squadre. Questa è stata la prima stagione in cui ho giocato regolarmente, con interruzioni minime. Giocare per l’Inghilterra sarebbe incredibile, una cosa davvero fuori dal mondo”.

Foto: Instagram Udinese