Davis: “Sento che il club ha fiducia in me. Bijol e Lucca? Difficile sostituirli”

14/08/2025 | 21:10:04

Keinan Davis, attaccante dell’Udinese, ha parlato a DAZN in merito alla stagione dei friulani.

Le sue dichiarazioni: “L’estate è andata molto bene, abbiamo giocato con grande qualità e mi sono trovato molto bene con i compagni di squadra, li trovo più forti ogni anno. I miei obiettivi sono gli stessi delle due stagioni precedenti, ma degli infortuni mi hanno impedito di raggiungerli. Quest’anno ci riproverò”.

Sono andati via giocatori come Bijol e Lucca: “Sì, sono andati via due calciatori molto importanti. Lucca era stato il capocannoniere della nostra squadra e Bijol era il capitano. Non sarà facile rimpiazzarli, ma chiunque viene scelto molto bene dal club e saranno importanti per noi. Non so se ci sarà bisogno di tempo per adattarsi al campionato, ma poi saranno importanti”.

La società ha piena fiducia in lei: “Sì, il club ha speso delle bellissime parole nei miei confronti, sono state molto incoraggianti. Sento che c’è fiducia in me, darò il massimo della mia disponibilità e il meglio in campo. Spero di non avere infortuni”.

Com’è il suo rapporto con Runjaic? “Mi piace molto il suo metodo, è molto sfrontato. Non ci nascondiamo, ci piace anche andare a pressare le squadre alte uomo su uomo senza paura. Sono stato infortunato per buona parte della scorsa stagione, ma lui mi è stato molto vicino, mi è stato molto di aiuto ed è stato molto importante averlo lì, soprattutto all’inizio della scorsa annata”.

Che aspettative ha? “È la mia terza stagione qui, ho 27 anni, tanta esperienza. Veniamo da un ottimo pre-campionato, ho trovato anche un’ottima condizione fisica, mi sono trovato molto bene con i compagni e quindi mi farò trovare pronto quando comincerà la Serie A”.

Foto: Instagram Udinese