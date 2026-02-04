Davis: “Paragone con Lukaku? Un onore, ma siamo molto diversi”

04/02/2026 | 22:25:03

Intervistato da TV12, Keinan Davis, attaccante dell’Udinese ha toccato vari argomenti sia riguardanti lui che l’intera squadra. A Davis è stato per esempio chiesto se si riveda nel paragone che fanno di lui con il centravanti belga Romelu Lukaku, oggi al Napoli. E risponde così: “Io credo che siamo molto diversi, forse c’è qualche similitudine ma ci vedo molto differenti. È un onore per me essere paragonato a un giocatore del suo calibro, ma penso ci siano diverse differenze nelle nostre caratteristiche”.

Foto: sito Udinese