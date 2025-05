Davis: “Monza già retrocesso, serve attenzione. Devo cercare continuità”

11/05/2025 | 11:50:43

L’attaccante dell’Udinese Keinan Davis ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Monza: “Oggi la chiave sarà la concentrazione. Giochiamo contro una squadra già retrocessa, che per questo forse giocherà anche più libera. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione e proporre sul campo quello che abbiamo fatto in allenamento. In questa stagione ho avuto diversi infortuni, ma sono tornato e voglio dimostrare a me, ai tifosi e ai miei compagni che posso dare il mio contributo. Devo trovare continuità nelle mie prestazioni”.

Foto: Instagram Udinese