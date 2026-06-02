Davis: “Felice del mio rendimento. Sicuramente anche grazie a Zaniolo”

02/06/2026 | 18:45:36

Keinan Davis è stato uno dei principali protagonisti dell’ottima stagione dell’Udinese. L’attaccante inglese, intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A, ha spiegato come tra i fattori che hanno contribuito al suo rendimento realizzativo ci sia anche l’intesa sviluppata con Nicolò Zaniolo.

Queste le sue parole: “Zaniolo riesce a portarsi dietro 2-3 difensori alla volta con la sua forza fisica e la sua velocità, perché non può essere lasciato in un uno contro uno e quindi si crea molto più spazio per me. Lui è sicuramente uno dei motivi per cui ho segnato di più in questa stagione”.

Foto: Instagram Udinese