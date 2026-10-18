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Davis: “È stata una sconfitta imbarazzante. Dobbiamo tornare a lavorare uniti per preparare la sfida contro il Milan”

18/10/2026 | 16:57:39

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L’attaccante dell’Udinese, Keinan Davis, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro il Lecce. Queste le sue parole:
“È mancato tutto oggi. Il piano gara che volevamo non è andato, è stata una sconfitta imbarazzante, davanti ai nostri tifosi. Senza nulla togliere al Lecce, che ha meritato la vittoria, ma potevamo fare molto di più. Dobbiamo rimanere uniti, c’è tanto pessimismo e le critiche sono giuste, ma da domani dobbiamo tornare a lavorare uniti per preparare la sfida contro il Milan”.
Foto: sito Udinese