Davis: “È stata una sconfitta imbarazzante. Dobbiamo tornare a lavorare uniti per preparare la sfida contro il Milan”

18/10/2026 | 16:57:39

L’attaccante dell’Udinese, Keinan Davis, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro il Lecce. Queste le sue parole:

“È mancato tutto oggi. Il piano gara che volevamo non è andato, è stata una sconfitta imbarazzante, davanti ai nostri tifosi. Senza nulla togliere al Lecce, che ha meritato la vittoria, ma potevamo fare molto di più. Dobbiamo rimanere uniti, c’è tanto pessimismo e le critiche sono giuste, ma da domani dobbiamo tornare a lavorare uniti per preparare la sfida contro il Milan”.

Foto: sito Udinese