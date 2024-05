Davis dopo il gol salvezza: “È per i tifosi, ci hanno supportati in ogni momento della stagione”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’uomo salvezza dell’Udinese, Keinan Davis, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro il Frosinone: “Il mio primo pensiero è di ringraziare Dio, senza il suo aiuto non sarebbe stato possibile. Devo ringraziare i miei compagni, ho subito infortuni in stagione e dedico a loro questo gol. Sono senza parole, vedo i tifosi che festeggiano: ci hanno supportati in ogni momento della stagione, in casa e fuori. È per loro”.

Foto: Instagram Udinese