Davies: “Un sogno realizzato”

Al termine del match vinto dal Bayern, ai microfoni dell’UEFA ha parlato Alphonso Davies: “Non potevo sognare un momento del genere neanche da bambino, adesso ci sono riuscito ho vinto la Champions e sono a settimo cielo come tutti i miei compagni. All’inizio la stagione è stata dura, ma la cosa importante è come finisce e non come inizi. Difensivamente abbiamo giocato bene, provando a fare il nostro calcio, dovevamo pressarli alti e lo abbiamo fatto. Il loro tridente è molto veloce e tecnico, sapevamo che avremmo corso dei rischi ma siamo riusciti a gestirli”.

Foto: Twitter Bayern