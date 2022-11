Davies illude il Canada, poi la Croazia la ribalta e cala il poker: Livaja-Majer e doppietta di Kramaric

La Crozia ribalta il Canada: finisce 4-1 al Khalifa International Stadium. Partono forte i nordamericani che sbloccano la gara dopo un minuto con Alphonso Davies che trova un gol storico per il Canada (primo gol ai Mondiali). Dopo un inizio in sofferenza, gli uomini di Dalic iniziano a prendere le redini dell’incontro. E al 36′ arriva il gol del pareggio con AndrejKramaric. Rete che si rivela un’autentica iniezione di fiducia per i croati che, al 44′, mettono anche la freccia sul Canada con un gran destro dal limite dell’area di Marko Livaja. Doppio cambio al rientro in campo per Herdman, che prova a cambiare e dare la scossa. I primi protagonisti della ripresa sono però i due portieri, nell’arco di un minuto: Borjan impedisce a Kramaric di segnare un rigore in movimento, Livakovic invece deve volare per togliere da sotto la traversa il destro da fuori area di David. Poi sale in cattedra la Croazia e sull’asse Perisic-Kramaric arriva il 3-1 che chiude la partita a venti minuti abbondanti dal termine. Nel finale ci sarà spazio anche per il poker croato con Majer. Con il 4-1 finale e i tre punti conquistati, la Croazia aggancia il Marocco a 4 punti in vetta al girone. Il Canada, invece, è eliminato con 90 minuti di anticipo.

Foto: Instagram Croazia