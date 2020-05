Davies e la sua super velocità: “Continuo a lavorarci e la sfrutto in partita. Ecco dove devo migliorare”

Alphonso Davies, duttile esterno offensivo del Bayern Monaco trasformato in terzino sinistro da Flick, ha parlato delle sue speciali caratteristiche: “Sono felice della velocità che ho ed è un fattore nel mio modo di giocare che uso molto bene. Continuo a lavorarci e la sfrutto in partita. Dove devo migliorare? Sicuramente il senso della posizione, devo cercare di essere al posto giusto e al momento giusto. In particolar modo giocando nella linea difensiva”.