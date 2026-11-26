Davide Ancelotti si prende il Bayern: prima vittoria in Champions League con il Lille, battuta l’ex squadra del padre Carlo

26/11/2026 | 11:07:49

Una vittoria speciale, per il risultato e soprattutto per il significato che porta con sé. Davide Ancelotti conquista il suo primo successo in Champions League da allenatore, guidando il Lille a una rimonta contro il Bayern Monaco. Al Pierre-Mauroy finisce 2-1 per i francesi, capaci di ribaltare una partita che sembrava essersi messa in salita dopo il vantaggio tedesco. La serata aveva un sapore particolare anche per il legame con la squadra avversaria. Il Bayern, infatti, è stato uno dei club allenati da Carlo Ancelotti, padre di Davide, che proprio a Monaco aveva iniziato il proprio percorso nello staff tecnico nel 2016, lavorando al fianco del padre. Dieci anni dopo, si è ritrovato dall’altra parte, questa volta da primo allenatore e con una squadra tutta sua. La partita non era iniziata nel migliore dei modi per il Lille. Al 15′ Dayot Upamecano aveva portato avanti i bavaresi con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa, però, la formazione francese ha cambiato marcia: al 62′ Ayase Ueda ha trovato il pareggio, mentre appena tre minuti più tardi è arrivato il sorpasso, con Aleksandar Pavlovic che ha deviato nella propria porta il tentativo di Ethan Mbappé. Al triplice fischio è esplosa la festa del Lille. Ancelotti è stato raggiunto dai suoi giocatori e poi celebrato anche dai tifosi sugli spalti. Un’immagine significativa per un allenatore che sta cercando di costruire la propria strada, lontano dall’ombra ingombrante del padre. Per Davide è una notte da ricordare: la prima vittoria europea della sua carriera in Champions arriva proprio contro il Bayern, una squadra che conosce bene e con cui ha condiviso una parte importante del proprio percorso professionale.

foto: x Lille