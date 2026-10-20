Davide Ancelotti: “Scontri in Francia? Non spetta a me dare soluzioni. Negozi in cui andavo sono stati distrutti”

20/10/2026 | 18:35:23

Lo scorso sabato, le proteste contro il carovita si sono trasformate in una vera e propria guerriglia urbana nelle principali città francesi, compresa Lille, la nuova casa di Davide Ancelotti. Il figlio di Carlo, alla guida del club transalpino dall’estate dopo l’esperienza con la Nazionale brasiliana, ha commentato la difficile situazione in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Galatasaray: “Non sto molto fuori perché vivo nella Vecchia Lille. Ho visto molti negozi dove andavo e non era rimasto nulla. È davvero molto triste. Dopo di ciò, non spetta a me dare soluzioni, ma quello che vedo, come residente di Lille, è angosciante”.

Foto: X Lille