Davide Ancelotti: “Mio padre vuole confronto, c’è una sfida continua tra me e lui”

Davide Ancelotti, figlio di Carlo nonché suo vice allenatore al Real Madrid, ha rilasciato una intervista ad AS, nella quale ha parlato del modo con il quale impostano il lavoro: “Mio padre lascia parlare tutto il suo gruppo di lavoro. Questo genera molto dibattito interno, e un ambiente di confronto di idee che gli permette di rimanere giovane nella mente e nel pensiero. Non vuole uno staff tecnico di persone che dicono semplicemente sì. C’è una sfida continua tra me e lui, e questo mi piace. A volte litighiamo, ma penso che sia una buona cosa. Si può dire che abbiamo rotto molto le palle a mio padre”.

Foto: Twitter Ancelotti