Davide Ancelotti e il Lille: accordo a un passo

28/05/2026 | 15:27:22

Davide Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Lille. E’ in arrivo una grande occasione in Ligue1 per il figlio di Carlo, attuale CT del Brasile che è stato affiancato proprio dal figlio nell’avventura in verdeoro.Il figlio d’arte sostituirà Bruno Genesio, diretto alla panchina del Marsiglia: mancano solo le conferme ufficiali che sono in arrivo. Dopo la parentesi da allenatore del Botafogo per Davide sta per arrivare una nuova ghiotta occasione, la prima su una panchina europea.

Foto: Instagram CBF