Davide Ancelotti: “Bravi a non mollare, il Sassuolo ha meritato il vantaggio. In Europa League…”

Al termine della gara pareggiata per 1-1 col Sassuolo, il vice-allenatore del Napoli, Davide Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa al posto del padre Carlo, in silenzio dopo la morte dell’amico e coach Bucci: “Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio Nel secondo tempo il Sassuolo ha iniziato meglio, ha meritato il vantaggio, poi abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi giusti. Ma siamo stati bravi a non mollare e recuperare il pareggio. Chiriches e Luperto con il Salisburgo in Europa League? Hanno fatto bene entrambi. Hanno vissuto tempi diversi, Chiriches ha coperto più campo, poi nella ripresa Luperto aveva più controllo perché eravamo nell’altra metà campo, ma sono entrambi affidabili. Younes? Viene da un infortunio grave, ha recuperato pienamente, ma è molto forte. Salta l’uomo, cerca uno contro uno. Negli spazi stretti è imprevedibile e ci sarà molto utile in futuro”.

Foto: Twitter personale Ancelotti