Davide Ancelotti: “Allenerei il Milan e mi sento pronto per farlo. Modric mi aveva chiamato”

12/05/2026 | 13:30:15

Davide Ancelotti, figlio di Carlo, suo assistente da anni ,ormai, è pronto per la carriera da allenatore staccandosi dal padre. Dopo l’esperienza al Botafogo sarebbe pronto per l’Europa e il suo sogno è ovviamente il Milan.

Le parole del tecnico alla Gazzetta dello Sport: “Non ho vergogna a dire che da tifoso piansi a Yokohama dopo la sconfitta con il Boca. Se allenerei il Milan? Certo e mi sento pronto per farlo”.

E racconta un aneddoto su Modric, che ha chiamato il padre prima di firmare col Milan: “Nel calcio è normale. Così come Xabi Alonso prima di raccogliere l’eredità di Ancelotti al Real”.

Foto: Instagram Ancelotti