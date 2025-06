David: “Voglio giocare in un club ambizioso e vincere. Non ho accordi con Napoli o Juve”

05/06/2025 | 11:13:00

L’attaccante del Lille Jonathan David ha parlato anche di futuro in una intervista concessa a The Athletic: “Voglio un club ambizioso per il mio futuro. Ovviamente mi piacerebbe combattere per vincere titoli. Voglio una squadra che sia competitiva, che abbia ambizione e un ottimo progetto sportivo. Quando guardo la Serie A e la comparo con la Premier League, dico che quest’ultima ha ritmi più veloci, più su e giù. La Serie A può essere così ma più tattica. E’ più simile ad una partita a scacchi”. Mentre il Napoli si è defilato, la Juventus continua a tenere il mirino puntato sull’attaccante, che ha rivelato: “Non ho accordi con Napoli o Juventus, tutto può succedere, voglio una soluzione prima che inizi il precampionato”.

Foto: Instagram David