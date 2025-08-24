David-Vlahovic: 2-0 Juve e due assist di Yildiz. Espulso Cambiaso. Scamacca non basta all’Atalanta (1-1)

24/08/2025 | 22:38:55

Una vittoria per la Juventus (a segno David e Vlahovic) e un pareggio per l’Atalanta (torna al gol Scamacca) nelle due partite delle 20,45.

La Juventus gioca un primo tempo abbastanza monotono, senza grandi guizzi, sfiora il gol al 13’ (riflesso di Sukuzi su colpo di testa di Conceicao, ma non riesce a rendersi davvero pericolosa, con David abbastanza fuori dal gioco e con il Parma che evidenzia una buona organizzazione difensiva. In avvio di ripresa clamoroso salvataggio di Bremer che respinge un tiro a colpo sicuro di Pellegrino dopo 2 minuti. Poco dopo primo lampo di Yildiz con una bella conclusione da sinistra che finisce appena fuori. Al 9’ palo di Conceicao dopo una deviazione di Keita. Al 14’ Valenti sfiora l’autogol, ma sull’angolo successivo Yildiz sgomma a sinistra e sul cross David da centravanti puro indovina la girata imprendibile per Suzuki. Il Parma cerca di reagire, ma senza pungere. Dopo la mezz’ora ci prova ancora Yildiz ma Suzuki è reattivo. Al 38’ follia di Cambiaso che viene espulso per un fallo di reazione su Lovik. Ma la Juve raddoppia e chiude la pratica al 39’: un’altra intuizione di Yildiz in fuga sulla destra, il secondo assist della serata per Vlahovic (entrato da poco) che colpisce da distanza ravvicinata.

Il Pisa ruba l’occhio nel primo tempo di Bergamo, evidenziando compattezza e personalità. Il gol del vantaggio al 26’ con un tocco fatale di Hien nella sua porta dopo un’iniziativa di Angori. La reazione dell’Atalanta produce poco perché la manovra è prevedibile e per la difesa avversaria ci sono pochi problemi. Anzi, è il Pisa a sfiorare il clamoroso raddoppio con un colpo di testa di Moreo al 39’ e grande risposta di Carnesecchi. Ma l’Atalanta pareggia subito al 5’ con un tiro di Scamacca dopo un bel controllo e conclusione imprendibile verso l’angolino destro. Scamacca scatenato sfiora il raddoppio al 12’ con un colpo di testa che colpisce la traversa. L’Atalanta insiste e va ancora vicino al gol con Bellanova di testa. Ma il Pisa si organizza e difende un prezioso pareggio.

Foto: Instagram David