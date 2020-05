David Villa confessa: “Andai al Barcellona perché il Valencia aveva bisogno di soldi”

Intervistato dal programma radiofonico PAP, l’attaccante spagnolo David Villa ha ricordato il suo passaggio dal Valencia al Barcellona: “Il Valencia è un club che adoro e mi ha dato tutto nel calcio. – ha detto El Guaje – Avevo una clausola molto alta, che nessuna squadra avrebbe pagato. L’unica via d’uscita è stata che un giorno il club ha deciso di vendermi. Il Valencia non stava vivendo un buon momento economico, avevano bisogno del mio trasferimento e di denaro e il Barcellona sarebbe stato disposto a pagare. Ci sono state molte voci durante i cinque anni in cui sono stato lì, ma la realtà è questa. Ho lasciato Valencia quando aveva bisogno di vendermi. Ovviamente poi avevo anche aspirazioni professionali come tutti i calciatori, ma avevo molto rispetto del Valencia.”

Foto: Mundo Deportivo