David-Thuram, la Juve batte il Bologna 2-0. Bianconeri a -3 da Napoli e Milan e +5 su Como e Roma

19/04/2026 | 22:44:50

La Juventus batte senza problemi il Bologna. Netto 2-0 dei bianconeri.

Inizio impressionante della Juventus. Al 2′, David porta in vantaggio i bianconeri dopo 534′ di digiuno dalla rete: cross di Kalulu, colpo di testa di David e palla in gol.

Al 12′, gol annullato alla Juve: palla di Locatelli per Conceicao che trova spazio e arriva al gol col mancini, ma l’arbitro fischia il fuorigioco. Juve ancora in attacco, Bologna in apnea. Al 22′, Conceicao ha una chance enorme per il 2-0, Ravaglia si oppone al giocatore portoghese.

Bologna in enorme difficoltà, Juve che sfiora ancora il 2-0. Incrocio dei pali dell’ex Holm, conclusione di sinistro clamorosa al 38′, si salva il Bologna.

Ancora Juve, al 43′ grande movimento di David, conclusione incrociata, palla al lato di pochissimo.

Parte la ripresa con la Juve che perde Holm, al suo posto Thuram. Prima chance del Bologna, al 47′, Orsolini brucia Kelly, entra in area e calcia. Palla fuori di poco. Bologna che prova a fare qualcosa dopo un pessimo primo tempo.

Ma la Juve quando può, colpisce. Al 56′ arriva il 2-o. Conceicao mette in mezzo dove Boga non riesce a girarsi con velocità. La palla torna a McKennie che crossa, irrompe Thuram che di testa insacca il 2-o. Gara in ghiaccio per i bianconeri.

La Juve inizia a gestire, ruotando anche alcuni elementi. Il Bologna prova a chiudere in crescendo. Entra anche Bernardeschi, applaudito dallo Stadium, ma la sua gara dura pochi minuti, il giocatore si fa male ed esce, lasciando il Bologna anche in 10 che aveva finito i cambi. La Juventus vince 2-0, salendo a 63 punti, blindato il quarto posto, a +5 su Roma e Como e attenzione, a -3 dal secondo posto di Milan e Napoli che sono a 66.

Foto: sito Juventus